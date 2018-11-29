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Galatasaray'dan Kiril Despodov atağı

Maicon’un kardeşi Maurides üzerinden Galatasaraylı yöneticilerle kontak kuran, CSKA Sofya forveti Despodov’un menajerinin, sarı-kırmızılı idarecileri oyuncuyu izlemeye ikna ettiği bildirildi.

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Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımının oyuncusu Kiril Despodov ile Galatasaray’ın ilgilendiği iddia edildi. Bulgar medyasına göre oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma öneren yetkililer, bu girişimlerinden olumlu sonuç aldı. 

Ülkenin en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun menajerinin, Galatasaraylı Maicon’un kardeşi üzerinden Galatasaraylı yöneticilerle kontak kurduğu belirtildi. CSKA Sofya forması giyen Maurides’in yardımlarıyla sarı-kırmızılı idarecilere ulaşarak, olumlu geri dönüş alındığı bildirildi. 

Buna göre oyuncunun menajeri, futbolcuyu izlemeleri için Galatasaraylı yöneticileri ikna etti. Cim Bom scoutlarının forvet ve sağ kanat olarak görev yapan Despodov’u izleyecekleri kaydedildi. Bu sezon ligde 12 maçta 7 gol-4 asisti bulunan futbolcu, 2 kez Bulgaristan Milli Takımı forması giydi. 

Terim forvet transferini işaret etti   

Fatih Terim Lokomotiv ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından düzenlediği basın toplantısında dün, devre arasında forvet transferi yapmaya ihtiyaçları olduğu açıklamıştı. Bafetimbi Gomis gittikten sonra eksik kalan ileri ucun, takımın en zayıf olduğu bölge olması dikkat çekiyor. 

(Skorer)

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