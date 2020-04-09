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Spor

Galatasaray'dan korona mücadelesine otel desteği

Galatasaray Spor Kulübü, koronavirüsle mücadeleye destek olmak amacıyla Mecidiyeköy'de boşta bulunan otel binasını ihtiyaç olması halinde hastane olarak kullanılmak üzere verecek. Binanın hastane olarak kullanılması durumunda 13 katta 182 hasta odası yer alacak.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 14:01 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:01
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Koronavirüs salgınına bir destek de Galatasaray’dan geldi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy’de yapımı biten otel için harekete geçti. Otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı bina gerek duyulması halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilecek. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi. Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor. Bütün alanların toplamı ise 16 bin 966,54 metrekare.

Hastane için yapılan plan şöyle:

-6. kat: Morg, sığınak, mekanik - 1228,36 m2

-5. kat: Laboratuvar, ameliyathane - 1228,36 m2

-4. kat: Ameliyathane - 1228,36 m2

-3. kat: Muayenehane - 1228,36 m2

- 2. kat: Muayenehane - 1228,36 m2

- 1. kat: Mağaza - 1228,36 m2

Z: resepsiyon, kafe - 730,16 m2

A: ofis, hastane yönetimi - 236,64 m2

1-13. katlar: Hasta odaları (182 oda) - 8013,2 m2

Çatı katı: Restaurant - 616,40 m2

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

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