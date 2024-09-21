Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 1. Grup mücadelesinde Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Sarı kırmızılı ekip, grubundaki 2 mücadeleyi de kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Türkan
Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak (Buse Melis Çilkız, Deniz Emrelli, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Caratasu, Lazovic, Timmermann, Bongaerts (Eylül Yatgın)
Setler: 21-25, 23-25, 16-25
Süre: 85 dakika (27, 32, 26)