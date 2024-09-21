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Spor

Galatasaray'dan Kupa Voley'de 2'de 2

Galatasaray Daikin, Kupa Voley müsabakalarının ikinci gün 1. Grup maçlarında karşılaştığı Sarıyer Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

21 Eylül 2024 Cumartesi 17:45 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Kupa Voley'de 2'de 2
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Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley müsabakalarında ikinci gün 1. Grup mücadelesinde Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sarı kırmızılı ekip, grubundaki 2 mücadeleyi de kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Asiye Türkan

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Krotkova, Strunjak (Buse Melis Çilkız, Deniz Emrelli, Ezgi Akyaldız, Arzum Tezcan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Caratasu, Lazovic, Timmermann, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Setler: 21-25, 23-25, 16-25

Süre: 85 dakika (27, 32, 26)

  • Sarıyer Belediyespor
  • Galatasaray Daikin
  • sultanlar ligi

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