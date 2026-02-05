G.Saray'da Eren Elmalı, 30. dakikada direğe takıldı...

Sakatlığını atlatan Wilfried Singo, 72'de oyuna girdi.

Rotasyonlu bir kadro ile İstanbulspor karşısına çıkan Galatasaray, 5. dakikada Mauro Icardi ile öne geçti. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, 24'te Torreira ile farkı 2'ye yükseltti. 2 dakika sonra genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz ve sonrasında Mario Lemina hata yaptı. Mamadou farkı 1'e indirdi. 33'te ise Ahmed Kutucu ile skor 3-1'e geldi. İkinci devrede oyunu tutan Galatasaray, rakibine şans tanımadı. Cim-Bom'da Kazımcan Karataş stoper oynadı. Eren Elmalı zaman zaman orta sahada top aldı. 17 yaşındaki Furkan Koçak, ilk kez A takım formasıyla bir maça çıktı. Okan Buruk, ideal ilk 11'inden uzak bir formasyonla İstanbulspor engelini aştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yaptı.