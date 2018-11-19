Galatasaray'dan Lacina Traore bombası

Galatasaray, devre arasında kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor... Sezon boyunca golcü sıkıntısı çeken Cimbom, forvetini 2.04 metrelik bir yıldızla takviye yapmaya hazırlanıyor.

Aslan, Monaco ile sözleşmesini sonlandıran Fildişili golcü Lacina Traore'nin peşinde... Bonservisi elinde olan golcü oyuncu için Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar, Teknik Direktör Fatih Terim'e olumlu rapor sundu. Uzun boyundan dolayı 'Kule' yorumları yapılan Traore'nin transferi için Fatih Terim'in onayı bekleniyor. Bilindiği gibi tecrübeli teknik adam hemen hemen her fırsatta, almak istedikleri forvetin fizik gücünün yüksek olması gerektiğini belirtiyor.

13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Son olarak Fransa Ligi ekibi Monaco'nun formasını giyen 28 yaşındaki Fildişili golcü milli takım formasını 13 kez giydi ve 4 gol kaydetti. Tecrübeli golcü Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya Ligleri'nde forma giydi ve 231 maçta rakip fileleri tam 75 kez havalandırdı.

SANDRO WAGNER YEDEKTE BEKLİYOR

Galatasaray, bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu Laciano Traore'yi listesine eklerken bir yandan da Bayern Münih'in golcüsü Sandro Wagner'i yedekte bekletiyor.

(Takvim)