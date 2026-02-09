İSTANBUL 11°C / 5°C
9 Şubat 2026 Pazartesi
  Galatasaray'dan Leroy Sane'ye özel forma
Spor

Galatasaray'dan Leroy Sane'ye özel forma

Galatasaray, Leroy Sane adına hazırlanan özel tasarım formayı taraftarların beğenisine sundu. İmzalı mesaj ve özel kutuyla satışa çıkan ürün GS Store'da yerini aldı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 19:49 - Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, Alman futbolcu Leroy Sane için özel olarak üretilen tasarım formanın GS Store mağazalarında satışa çıkarıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, kariyerinde İngiltere'nin Manchester City ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giyen yıldız futbolcu adına özel olarak hazırlanan bir ürün paketinin taraftarların beğenisine sunulduğunu açıkladı.

Sane adına hazırlanan ve GS Store mağazalarında satışa sunulan özel kutu, yetişkinler için 4 bin 999 lira 99, çocuklar için 3 bin 999 lira 99 kuruştan satılacak.

Hazırlanan özel kutuyla satışa çıkarılan beyaz 10 numaralı uzun kollu formanın önünde, 5 yıldızlı Galatasaray logosu ve Leroy Sane'nin imzası yer aldı.

Kutuda ayrıca, Leroy Sane'nin sarı-kırmızılı taraftarlar için kaleme aldığı imzalı mesaj da bulunuyor.

Mesajda, Alman yıldızın, "Dünyanın en büyük takımlarında oynadım. En büyük yıldızlarla aynı takımda yer aldım. Büyük finaller, büyük maçlar kazandım. Galatasaray'daki heyecanı, Galatasaraylılardaki tutkuyu hiçbir yerde yaşamadım. Futbola başladığım ilk günkü hırsla ve sizin benzersiz desteğinizle hedef Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak. Siz yanımızda olduktan sonra imkansız yok." ifadelerine yer verildi.

