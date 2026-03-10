İSTANBUL 16°C / 4°C
  • Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet
Spor

Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet

Galatasaray, Liverpool ile oynadığı resmi maçlarda 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisine karşı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

10 Mart 2026 Salı 23:04
Galatasaray'dan Liverpool'a karşı üst üste 3. galibiyet
Galatasaray, Liverpool ile resmi maçlarda 6. kez mücadele ederken, toplamda 3. galibiyetini kazandı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetleri son 3 maçta elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz takımı Liverpool ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 6. kez Kırmızılarla rakip oldu. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Aslan, İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti. Cimbom söz konusu 3 galibiyeti son 3 maçta kazandı.

Diğer kalan 3 karşılaşmanın 2'si berabere sona ererken, 1 defa da Liverpool sahadan galip ayrıldı.

