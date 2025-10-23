İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,992
  • EURO
    48,8398
  • ALTIN
    5593.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay'a gittiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ23 Ekim 2025 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması
ABONE OL

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ülkesi Uruguay'a gittiğini duyurdu.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcunun bugün yapılan antrenmanda yer alamadığını ve özel izinli olarak ülkesine gittiğini açıkladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından Lucas Torreira'nın durumunu açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de... Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor."

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.