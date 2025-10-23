Galatasaray'dan Lucas Torreira açıklaması

Galatasaray, Lucas Torreira'nın ülkesi Uruguay'a gittiğini duyurdu.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı kulüp, babası kalp krizi geçiren Uruguaylı futbolcunun bugün yapılan antrenmanda yer alamadığını ve özel izinli olarak ülkesine gittiğini açıkladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Bodo/Glimt karşılaşmasının ardından Lucas Torreira'nın durumunu açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lucas Torreira'nın babası kalp krizi geçirmiş ama bu maç sahadaydı. Herkese elimi uzatmak, herkesle konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, saha dışındaki işler de vaktimizi alıyor. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu şekilde oynaması gerçekten zor bir durum. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de... Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor."