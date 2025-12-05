Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray, maçın ardından bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bu da mı kırmızı kart değil" ifadeleri yer aldı.
İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı;
Galatasaray, Samsunspor maçının ardından ikinci bir açıklama yaparak "Daha kaç penaltımız çalınmayacak?" ifadelerini kullandı.
Bu da mı kırmızı kart değil ⁉️ pic.twitter.com/N6CvGRyBTl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025
Daha kaç penaltımız çalınmayacak ⁉️ pic.twitter.com/1IRmy2OrGC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 5, 2025