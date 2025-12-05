İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Galatasaray'dan maç sonrası paylaşım! Kırmızı kart tepkisi

Galatasaray, Samsunspor maçının ardından tartışmalı pozisyona ilişkin bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, “Bu da mı kırmızı kart değil?” ifadeleriyle hakem yönetimine tepki gösterdi.

5 Aralık 2025 Cuma 23:03
Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yenen Galatasaray, maçın ardından bir paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Bu da mı kırmızı kart değil" ifadeleri yer aldı.

İşte Galatasaray'ın maç sonu paylaşımı;

Galatasaray, Samsunspor maçının ardından ikinci bir açıklama yaparak "Daha kaç penaltımız çalınmayacak?" ifadelerini kullandı.

