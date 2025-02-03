Çaykur Rizespor'un 2-0 öne geçip 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmesinden sonra ortalık karıştı. Rakibe kırmızı beklerken 10 kişi kalan ve penaltı golü yiyen, sonra da 9 kişi kalan Karadeniz ekibinin sert çıkışlarından sonra şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'dan çok daha ağır bir açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılılar hem ezeli rakibini hem de Türkiye Futbol Federasyonu için zehir zemberek ifadeler kullandı: "Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük! Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler. Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var! Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"