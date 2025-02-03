İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9361
  • EURO
    36,8456
  • ALTIN
    3219.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan maç sonu ağır açıklama! ''Hırsızlar rakibinin emeğini çaldı''
Spor

Galatasaray'dan maç sonu ağır açıklama! ''Hırsızlar rakibinin emeğini çaldı''

Galatasaray, dün akşam oynanan Fenerbahçe- Çaykur Rizespor maçının ardından bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'yi hedef alan sarı kırmızılı ekip 'Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam3 Şubat 2025 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan maç sonu ağır açıklama! ''Hırsızlar rakibinin emeğini çaldı''
ABONE OL

Çaykur Rizespor'un 2-0 öne geçip 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmesinden sonra ortalık karıştı. Rakibe kırmızı beklerken 10 kişi kalan ve penaltı golü yiyen, sonra da 9 kişi kalan Karadeniz ekibinin sert çıkışlarından sonra şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'dan çok daha ağır bir açıklama geldi.

Sarı-Kırmızılılar hem ezeli rakibini hem de Türkiye Futbol Federasyonu için zehir zemberek ifadeler kullandı: "Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük! Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler. Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var! Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı VAR'ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.