23 Kasım 2025 Pazar
  • Galatasaray'dan maç sonu hakem tepkisi: Gören VAR mı?
Spor

Galatasaray'dan maç sonu hakem tepkisi: Gören VAR mı?

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşması sonrası hakem yönetimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, paylaşımda “Gören VAR mı?” ifadesini kullanarak maçtaki tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti.

22 Kasım 2025 Cumartesi 23:42
Galatasaray'dan maç sonu hakem tepkisi: Gören VAR mı?
Süper Lig'de Galatasaray Gençlerbirliği engelini 3-2'lik skorla geçerken sarı kırmızı kulüp, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Galatasaray, "Gören VAR mı?" notunu düştü.

Maçta yaşanan iki pozisyona dikkat çeken Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın içerisinde bulunduğu pozisyon ve Roland Sallai'ye yapılan müdahaleyi paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte o paylaşım;

  • Galatasaray Gençlerbirliği
  • hakem

