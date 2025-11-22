Süper Lig'de Galatasaray Gençlerbirliği engelini 3-2'lik skorla geçerken sarı kırmızı kulüp, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Galatasaray, "Gören VAR mı?" notunu düştü.

Maçta yaşanan iki pozisyona dikkat çeken Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın içerisinde bulunduğu pozisyon ve Roland Sallai'ye yapılan müdahaleyi paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.