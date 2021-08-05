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Spor

Galatasaray'dan maça saatler kala taraftarına uyarı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının maçlarında para cezası almasına sebep olacak taraftarlara söz konusu miktar kadar maddi tazminat davası açılacağını duyurdu.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 18:35 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 18:35
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Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile oynadığı müsabakalarda çıkan olaylar nedeniyle ciddi para cezasına çarptırıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz."

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