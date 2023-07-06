Galatasaray'dan Mathias Ross kararı

Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı Mathias Ross'u kiralık göndermeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı teknik heyet, 22 yaşındaki futbolcunun oynayıp gelişmesini istiyor.

22 yaşındaki futbolcu da, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmaya sıcak bakıyor.

Danimarkalı futbolcunun, hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok talibi var. Ross'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Ross'u geçen sezon Aalborg'tan kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu, şu ana kadar sarı-kırmızılı forma altında 2 maçta sahaya çıktı.