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Spor

Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye: ''Akılalmaz''

Galatasaray, Mauro Icardi'nin Samsunspor maçındaki kafa golünü paylaştı ve 'Akılalmaz' ifadelerini kullandı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Mauro Icardi'ye: ''Akılalmaz''
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin Samsunspor maçındaki kafa golünü paylaştı ve "Akılalmaz" yorumunda bulundu.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin Samsunspor maçındaki golü için bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşımda, Arjantinli futbolcunun attığı golün videosu paylaşıldı ve, "Ziyech'in ok gibi giden şutuna, Icardi'den akıl almaz bir dokunuş" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı futbolseverler bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

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