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Spor

Galatasaray'dan Mete Kalkavan açıklaması!

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maça hakem Mete Kalkavan'ı atamasına tepki gösterdi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 21:56 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:56
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Kulüpten yapılan açıklamada, futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu edildiği belirtilerek, "Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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