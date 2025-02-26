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Spor

Galatasaray'dan Mourinho hamlesi! UEFA ve FIFA'ya şikayet

Galatasaray, José Mourinho'nun açıklamalarını UEFA, FIFA ve savcılığa taşıdı. Sarı-Kırmızılılar, Portekizli teknik adamın sözlerinin siciline işlenmesini ve TFF'nin vereceği kararın yakından takip edilmesini istiyor. Yönetim, Fenerbahçe ve Mourinho'dan samimi bir özür beklemediklerini belirterek sert tepki gösterdi.

Akşam26 Şubat 2025 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Mourinho hamlesi! UEFA ve FIFA'ya şikayet
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G.Saray Yönetimi, Mourinho'nun açıklamalarını kelimesi kelimesine tercüme edip, gerekli şikayet dilekçelerini hazırladı. Kulübün hukuk departmanı da bu şikayetleri dün gerekli mercilere iletti. UEFA, FIFA nezdinde yapılan şikayetlerin yanında savcılığa da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. G.Saray yönetimi, TFF'nin yapacağı disiplin sevklerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de Mourinho hakkında ceza verilip verilmeyeceğinin takipçisi olacak.

UEFA CEZA VERMEZ, TAKİP EDECEKTİR

FIFA, UEFA ve bunlara bağlı kuruluşlarda 'Monkey' kelimesinin hiçbir şekilde kullanılamayacağını ve bunun ırkçılık kapsamında olduğunu belirten Sarı-Kırmızılı yöneticiler, "Hiç kimse bunu kullanamaz. Bunun siyahi bir kişiye mi beyaz bir kişiye mi söylendiğine kimse bakmaz. UEFA talimatları açık ve bu ifadeler net şekilde ırkçılıktır" diyorlar. UEFA'nın ve FIFA'nın Süper Lig'deki bir maç sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle Mourinho'ya ceza vermeyeceğini de bilen Sarı-Kırmızılıar, bunun Portekizli teknik adamın siciline işlenmesini önemsiyorlar. Ayrıca UEFA ve FIFA'nın TFF'nin bir ceza verip vermeyeceğinin takipçisi olması da bekleniyor.

SAMİMİ BİR ÖZÜR BEKLEMİYORUZ

F.Bahçeli yetkililerin maçtan sonra televizyon televizyon dolaşıp, bunun ırkçılık olmadığını anlatmaya çalıştığını ancak her şeyin açık ve net olduğunu da belirten yöneticiler, "Biz Fenerbahçe camiasından ve Mourinho'dan samimi bir özür beklemiyoruz. Zaten geldiğinden beri sürekli Türkiye'yi ve Türk futbolunu karalayan ifadeler kullanıyor. Türkiye'nin imajına zarar veren birçok açıklaması var. Çalıştığı diğer ülkelerde de benzer tavırları vardı ama ırkçı ifadeleri yoktu. Artık son yaptıkları bardağı taşırdı" şeklinde tepki gösteriyorlar.

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