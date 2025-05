Süper Lig'de son hafta maçında Başakşehir'i konuk eden şampiyon Galatasaray, Muslera ve Mertens'e veda etti. 3 tribünü kapsayan koreografide 14 yıl kaleyi koruyan Nando için "Her zaman efsanemiz olacaksın" ifadeleri kullanıldı. Tribünler, oğlu Ciro ile birlikte Mertens'e de pankartta yer verdi. Belçikalı yıldız için "Hoşça kal Ciro-Bizim için yaptığın her şey için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı. Bazı oyuncuların yer aldığı koreografide Okan Buruk da resmedildi.

4'Ü TAKMADAN 5'İ TAKARIZ!

Takımın başında görev aldığı 3 senede de şampiyonluğa ulaşan Buruk için hazırlanan "The Winner One" pankartı da dikkat çekti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2004 yılında Chelsea'nin başındayken kendisini "The Special One (Özel kişi)" ifadesiyle tanıtmıştı. Diğer bir tribünde ise 5 yıldız yer aldı. Üstündeyse Başkan Dursun Özbek'in 2017 yılında Fenerbahçe için söylediği "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" sözleri yer aldı.