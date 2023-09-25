Galatasaray'dan Muslera'ya tam destek!

Şampiyonlar Ligi grubundaki ilk maç olan Kopenhag mücadelesinde hatalı çıkışı sonrası kalesinde golü gören Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, önceki günkü Başakşehir deplasmanında Dubois'in golünde de benzer bir hata yapmıştı.

TAKIMDAN BÜYÜK DESTEK

Çıkıp çıkmamakta tereddüt eden Cim Bom'un kaptanına maç sonrası hem teknik heyet hem de takım arkadaşları büyük destek vererek, Uruguaylı file bekçisine moral verdiler.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıkan 37 yaşındaki kaleci, bu maçlarda 10 gol yerken, 6 maçta kalesini gole kapattı.