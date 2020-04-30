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Spor

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!

Halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi.

30 Nisan 2020 Perşembe 20:51 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 20:51
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Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır.

Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir.

Başkanımızın teşhis ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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