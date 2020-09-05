05 Eylül 2020 Cumartesi 15:40 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:40

Orta saha arayışlarını dört bir yandan sürdüren Galatasaray, geçen sezonlarda talip olduğu Radja Nainggolan'ı gündemine aldı. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan 32 yaşındaki Belçikalı yıldız için 1 yıllık kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi. İnter ile 2 yıl daha kontratı bulunan Nainggolan geçen sezonu İtalya'da Cagliari'de geçirmişti.

Ön liberoda, merkezde ve 10 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen Nainggolan, uzaktan şutlarıyla çok can yakıyor. Geçen sezon 26 Serie A maçına çıkan Nainggolan 6 gol, 6 asist, 5 sarı kartla oynadı. Kupada ise 3 maçta 1 asist yapabildi.

CONTE'YLE YILDIZI BARIŞMIYOR

İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'nin sistemine uymayan Nainggolan'ın bu sezon da şans bulması zor görünüyor. Conte, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya 3-2 kaybettikten sonra ayrılık sinyali verse de görevinde kaldı. Nainggolan'ın yeniden Cagliari'ye kiralanmak istediği İtalyan basınında yazılsa da İnter, geçen sezon ücretsiz verdiği futbolcudan para kazanmayı hedefliyor. Nagatomo transferinde İnterli yöneticilerle iyi ilişki kuran sarı-kırmızılı idareciler 1 milyon euroluk bir kiralama bedeliyle işi bitirmeyi planlıyor. Nainggolan'a ise yıllık 2.5 milyon euro teklif edilecek.

Sabah