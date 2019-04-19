Galatasaray'dan Nampalys Mendy sürprizi

Galatasaray transferde gaza basıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Ndiaye'nin kiralık sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle sarı-kırmızılı kurmaylar bu transferde elini çabuk tutmak istiyor.

İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray'da Badou Ndiaye gelecek sezon da kiralanmak isteniyor fakat Stoke City, Senegalli orta sahayı bonservisiyle göndermeyi hedefliyor. Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle Ndiaye için yüksek bir bonservis ödeme durumu olmayan Aslan şimdiden orta saha bölgesine takviye çalışmalarına başladı. Bu sezon Leicester City'de 30 maça çıksa da son haftalarda gözden düşen ve çok az süre alan Nampalys Mendy listeye girdi. Cimbom, Leicester'lı Mendy'yi ikna için akrabası Bafe Gomis'i devreye sokacak

LİVERPOOL SONRASI KESİK

Premier Lig'de ilk 24 hafta düzenli şekilde maçlara 11'de başlayan 26 yaşındaki Fransız futbolcu, 25. haftadaki Manchester United karşılaşmasıyla kızağa çekildi. Son 9 haftada kulübeden gelerek çok az süre alan Mendy'nin gözden düştüğü belirtiliyor. Leicester ile kontratı Haziran 2020'de sona erecek futbolcunun Gomis ile akraba olması da dikkat çekiyor.