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Spor

Galatasaray'dan Ndiaye açıklaması

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan Badou Ndiaye'nin sarı kırmızılı kulübe transfer edileceğine ilişkin haberleri yalanladı.

AA06 Eylül 2020 Pazar 12:49 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:49
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Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'nin transfer gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son günlerde bazı medya organlarından yer alan transfer haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu kapsamda bir dönem Galatasaray'a hizmet eden profesyonel futbolcu Badou Ndiaye'nin transfer edileceğine ilişkin haberler tamamen gerçek dışıdır. Ayrıca, rakip takımdan ayrılan bazı futbolcuların da transfer edilmesi konusu hiçbir zaman yönetim kurulumuzun gündeminde olmamıştır."

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