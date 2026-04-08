Galatasaray'dan nefes kesen galibiyet! Seri son maça kaldı

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibini 64-62 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, böylece seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan takım organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar 6. dakikada 11-2 öne geçti. Sonrasında aldığı molayla toparlanan İspanya temsilcisi, yakaladığı 11-0'lık seriyle skoru 13-11 olarak lehine çevirdi. İki takımın da savunmasının öne çıktığı ilk periyot, Galatasaray MCT Technic'in 14-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta sarı-kırmızılı ekip, dış atışlardan Robinson ve Buğrahan Tuncer ile sayı buldu. Konuk ekip ise pota altından skor üreterek rakibine karşılık vermeye çalıştı. Galatasaray MCT Technic, iyi savunma yaptığı ilk yarıyı 30-27 önde bitirdi.

Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlardan bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdürdü. La Laguna Tenerife ise bu çeyrekte serbest atış çizgisinden ve boyalı alandan skor üretti. Sarı-kırmızılı ekip, son çeyreğe 47-40 üstün girdi.

Galatasaray MCT Technic, son çeyrekte boyalı alanda skor üretti. Sarı-kırmızılılar, 36. dakikada pota altından Palmer'ın basketiyle farkı 10'a (61-51) çıkardı. Daha sonra hücumdaki etkinliği artıran İspanya ekibi, Mills'in turnikeden attığı basketle 38. dakikada farkı 3 sayıya (61-58) düşürdü. Taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, kalan süreyi iyi oynayarak müsabakadan 64-62 galip ayrıldı.



CAN NATAN, NBA AVRUPA YETKİLİLERİNİ AĞIRLADI

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, karşılaşmada Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Avrupa'nın yetkililerini ağırladı.



Natan, maçı saha kenarında NBA Avrupa yetkilileri George Aivazoglou, Rhys Jenkins ve Henry Utku ile birlikte izledi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray MCT Technic: Robinson 10, Rıdvan Öncel, Palmer 10, White 7, Muhsin Yaşar 8, McCollum 2, Can Korkmaz, Meeks 17, Buğrahan Tuncer 8, Petrucelli, Ellis 2



La Laguna Tenerife: Huertas 9, Sastre, Scrubb 2, Doornekamp 3, Shermadini 12, Fernandez 9, Fitipaldo, Abromaitis 9, Guerra 7, Mills 11

1. Periyot: 14-13

Devre: 30-27

3. Periyot: 47-40

Beş faulle çıkan: 35.30 Robinson (Galatasaray MCT Technic)