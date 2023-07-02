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  • Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kararı! Okan Buruk tavrını koydu
Spor

Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kararı! Okan Buruk tavrını koydu

Galatasaray'ın yıldız isimleri Nicolo Zaniolo'nun geleceği uzun süredir belirsizliğini koruyor. Juventus ile gündeme gelen Nicolo Zaniolo için teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.

Fanatik2 Temmuz 2023 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo kararı! Okan Buruk tavrını koydu
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Kadroya takviye adına transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'nun da durumu merak ediliyor. Özellikle Juventus'un ilgisinin öne çıktığı Zaniolo konusunda Okan Buruk da tavrını belirlemiş durumda.

"MUTLAKA TAKIMDA KALSIN"

Artık listesini verdiği transferlerin yapılmasını dört gözle bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir yandan da mevcut kadrosunu korumanın planları içerisinde. Başarılı çalıştırıcı özellikle de İtalyan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Nicolo Zaniolo'nun mutlaka takımda kalmasını istiyor.

"ZANIOLO BANA LAZIM"

Yönetimle geçtiğimiz günlerde bir transfer zirvesi yapan Okan hocanın, "Zaniolo bana lazım" dediği ve yeni transferlerle imzalar atılmadan oyuncu satılmasını istemediği öğrenildi. Buruk, 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi dışında Zaniolo'nun satılma ihtimaline karşı bazı şartlar öne sürdü.

TEKLİFLERİN KABUL EDİLMESİNE KARŞI

Okan Buruk, bir başka kanat oyuncusu Milot Rashica'nın bonservisi alınmadan ve gündemdeki 10 numara transferi yapılmadan Zaniolo'ya gelen tekliflerin kabul edilmesine karşı.

SERBEST KALMA MADDESİNİN ÖDENMESİ İSTENİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp de Okan hocaya benzer bir görüşe sahip. Daha önce Juventus'tan 25 milyon Euro altında gelen iki teklifi de geri çeviren Galatasaray Yönetimi, Zaniolo'nun çıkış maddesinin ödenmesini bekliyor.

AÇIKLAMASI ÇOK ETKİLEMEDİ

23 yaşındaki İtalyan yıldızın Juventus hakkında kullandığı "Transfere hazırım" ifadesi ise yönetimi olumlu ya da olumsuz yönde etkilemiş değil. Zaniolo'nun satılması durumunda Galatasaray Yönetimi bu bölgeye yine dünya çapında bir takviye yapmayı planlıyor.

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