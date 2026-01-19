Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş Noa Lang iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınından Di Marzio, Napoli'nin Youssef En-Nesyri ve Raheem Sterling transferlerini gerçekleştirmeden önce kadrosundan Lorenzo Lucca ve Noa Lang'ı göndereceğini duyurdu. Galatasaray'ın, Noa Lang transferinde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, 26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu Noa Lang'ın kiralık transferi için Napoli ile görüştü ve büyük oranda anlaşma sağladı.

KİRALAMA ŞARTLARI

Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını ödeyerek oyuncuyu kiralayacağı ve sözleşmede opsiyon maddesinin de olacağı duyuruldu.

Ayrıca Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak Napoli'ye 2 milyon euro ödeyeceği iddia edildi. Opsiyonun ise 30 milyon euro olacağı öne sürüldü.

İtalya Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Öte yandan Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev yaptı.