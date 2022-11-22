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Spor

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Gelecek sezon...

Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmaya karar verdi.

Sabah22 Kasım 2022 Salı 09:48 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Gelecek sezon...
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Galatasaray'ın Süper Lig'de son 3 maçta aldığı 3 galibiyet sarı-kırmızılı takımda yüzlerin gülmesini sağladı. Birkaç hafta öncesine kadar koltuğu tartışılan ve Başakşehir maçına kadar süre biçilen teknik direktör Okan Buruk, alınan başarılı sonuçlar sonrasında hem yerini sağlamlaştırdı hem de 23. şampiyonluk yolunda camiaya güven verdi.

YÖNETİM OKAN BURUK'UN OPSİYONUNU KULLANACAK

Bu durum Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Yöneticiler, Dünya Kupası'ndan sonra başlayıp hiç ara vermeden devam edecek lig yarışında Buruk'a moral vermek için kolları sıvadı. Sabah'ın haberine göre; sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Buruk'un anlaşmasında yer alan opsiyon hakkı kullanılacak. Kendisiyle bir yıl daha çalışılacak. Böylece hem Buruk'un kafasının sözleşme ya da gelecek kaygısıyla karışmasını engel olunacak hem de oyunculara "takımın patronu" Okan Buruk mesajı verilecek.

YILLIK 20 MİLYON TL

Başarılı çalıştırıcı, hali hazırda 17 milyon TL alıyor. Gelecek sezon ise anlaşma gereği yıllık ücreti 20 milyon TL'ye yükselecek. Buruk'un vergilerini Galatasaray yönetimi öderken sözleşmesinde şampiyonluk bonusu da yer aldığı belirtiliyor.

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