Galatasaray'dan Okan Buruk'a kutlama

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzle futbolculuk döneminde birçok başarı kazanan, teknik direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü" denildi.

Okan Buruk, Galatasaray'da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı. 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.