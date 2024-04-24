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  • Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme! Yeni maaşı belli oldu
Spor

Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme! Yeni maaşı belli oldu

Galatasaray, başarılı teknik direktörü Okan Buruk ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Dursun Özbek'in, başkanlık seçimini kazanması halinde 50 yaşındaki teknik adamla yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Okan Buruk'a yeni sözleşme! Yeni maaşı belli oldu
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşık 1 ay önce Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı.

Habere göre; Galatasaray'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Özbek'in başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi sonrası Okan Buruk ile Galatasaray 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.

YENİ MAAŞI NE OLACAK?

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'dan yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk, yeni sözleşmesinin ardından yıllık 50 milyon TL kazanmaya başlayacak.

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