Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

A Spor'un haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaklaşık 1 ay önce Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi ve tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı.

Habere göre; Galatasaray'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Özbek'in başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmesi sonrası Okan Buruk ile Galatasaray 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.

YENİ MAAŞI NE OLACAK?

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'dan yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk, yeni sözleşmesinin ardından yıllık 50 milyon TL kazanmaya başlayacak.