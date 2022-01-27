Galatasaray'dan, Okan Kocuk için yeni teklif

Milliyet 27 Ocak 2022 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 08:32

Galatasaray'da ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda İsmail Çipe'nin formsuz görüntüsü sonrası son maçta kaleyi Fatih Öztürk devralmıştı. Ancak Fatih Öztürk de Trabzonspor karşılaşmasında iyi bir performans gösteremedi.

OKAN KOCUK İÇİN YENİ HAMLE

Sarı-kırmızılı takımın idarecileri sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk için yeniden harekete geçti.

TAKAS FORMÜLÜ

Galatasaray, devre arasında Okan Kocuk'u bırakmak istemeyen Giresunspor'a yeni bir teklif daha hazırladı. Sarı-kırmızılı kurmayların Okan Kocuk'un geri gönderilmesi durumunda GZT Giresunspor'a takasta Fatih Öztürk'ü vermeyi planladıkları ortaya çıktı.

LİGDE 20 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'dan Karadeniz ekibine sezon başında kiralanan Okan Kocuk, Spor Toto Süper Lig'de 20 maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki file bekçisi bu müsabakaların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan Okan Kocuk bu süreçte kalesinde 22 gol gördü.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTİYOR

GZT Giresunspor'da başarılı bir performans sergileyen Okan Kocuk'un sarı-kırmızılı takım ile olan mukavelesi 2022-2023 sezonu sonunda bitecek. Başarılı eldiven 2019-2020 sezonu başında bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.