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  • Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Yüzünde yanıklar var
Spor

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui açıklaması: Yüzünde yanıklar var

Galatasaray Kulübü, Omar Elabdellaoui'nin yüzünde yanıklar olduğunu ve gözlerine aldığı hasarın ileri tetkikler sonrasında anlaşılacağını açıkladı.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 01:24 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 01:24
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Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten resmi bir açıklama geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akşam saatlerinde evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrasında sponsor hastanemiz Liv Hospital'a kaldırılan oyuncumuz Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesi yapılmıştır. Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir."

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