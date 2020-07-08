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Spor

Galatasaray'dan Onyekuru'yla ilgili iddialara yanıt

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz günlerde kulübü Monaco'ya geri dönen Onyekuru'yla ilgili çıkan iddialar üzerine sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:27 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:27
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Galatasaray Kulübü, kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Monaco'ya Henry Onyekuru'nun kiralama bedelinin ödenmediğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür."

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