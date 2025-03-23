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Spor

Galatasaray'dan orta saha harekatı! Transferde hedef Xhaka ya da İlkay Gündoğan

Yeni sezon için şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray orta saha transferi için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde iki isim yer alıyor. Bunlar; Granit Xhaka ve İlkay Gündoğan. İşte detaylar...

AKŞAM23 Mart 2025 Pazar 09:20 - Güncelleme:
Galatasaray'dan orta saha harekatı! Transferde hedef Xhaka ya da İlkay Gündoğan
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Yeni sezonda Mertens'ten doğacak boşluk ve diğer ayrılık ihtimallerine karşın Galatasaray'da orta saha bölgesi için sıkı bir çalışma var. Yıldız isimler üstünde duran Yönetim, yaz ve ara transfer döneminde yaşanan hayal kırıklığını telafi etmek istiyor.

Öne çıkan isimler ise Granit Xhaka ve İlkay Gündoğan. Leverkusen'de forma giyen 32 yaşındaki İsviçreli orta saha, yaz döneminde teklifleri değerlendirmeye alacak. Aslan'ın ilk hedefi Xhaka. Ancak bu futbolcu Süper Lig'i tercih etmezse diğer alternatif İlkay Gündoğan. 34 yaşındaki İlkay'ın sezon sonunda kontratı bitecek. Bonservissiz olması avantaj ancak oyuncu ekim ayında 35 yaşına girecek. Koyu bir G.Saray taraftarı olan ve burada futbolu bırakmak isteyen İlkay için her halükarda bir hamle yapılabilir.

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