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Spor

Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Juventuslu yıldız ile görüşmeler başladı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Fransız yıldız Adrien Rabiot ile görüşmelere başladı.

Fanatik24 Haziran 2023 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Galatasaray'dan orta sahaya bomba transfer! Juventuslu yıldız ile görüşmeler başladı
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Orta sahaya takviye için bir süredir yoğun temaslara devam eden Galatasaray'ın, Juventus'la sözleşmesi biten Fransız oyuncuyla bir görüşme yaptığı iddia edildi. Solak oyuncunun maliyeti nedeniyle şimdilik beklemeye geçen Sarı Kırmızılılar, kısa süre içinde pazarlıkları başlatacak.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ, GÖRÜŞME YAPILDI

Geniş bir transfer listesiyle transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray'da, orta saha gündemine yepyeni bir isim daha geldi. Sarı Kırmızılı yönetimin, Juventus'taki sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'la bir transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

Juve formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki oyuncunun bonservis sorunu olmaması nedeniyle çok sayıda talibi var. İlk görüşmede yüksek maddi taleplerde bulunan Rabiot konusunda yönetimin şimdilik beklemeye geçtiği, ancak bu transferde ısrarcı olunacağı belirtiliyor.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki günlerde yeni bir teklif paketiyle Rabiot'un menajeriyle görüşecek. Pazarlık sürecini başlatmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Fransız yıldızın transfere yeşil ışık yakması durumunda kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

ARTIK YENİ MACERA PEŞİNDE

PSG altyapısında yetişen ve kulübünün yükselişindeki temel parçalardan biri olan Rabiot, 2019 yılında sözleşmesi bitince Juventus'a transfer olmuştu. İtalya'daki 4 senelik kontratını da tamamlayan deneyimli orta saha oyuncusu, artık yeni bir macera peşinde.

CİM BOM'UN İSTEDİĞİ RAKAMLARA İNMESİ ZOR

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray'ın radarına giren Adrien Rabiot'la, İngiltere Premier Lig'de eski günlerine kavuşmayı hedefleyen Manchester United da ilgileniyor. İngiliz devinin devreye girmesi sebebiyle, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'ın istediği rakamlara inmesinin zor olacağı kaydedildi.

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