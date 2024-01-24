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  • Galatasaray'dan orta sahaya dev takviye! Christian Eriksen için kollar sıvandı
Spor

Galatasaray'dan orta sahaya dev takviye! Christian Eriksen için kollar sıvandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'in peşinde. Sarı-kırmızılıların, Eriksen için teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

24 Ocak 2024 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Galatasaray'dan orta sahaya dev takviye! Christian Eriksen için kollar sıvandı
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Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek, orta saha ve sağ bek bölgelerine takviye yapmaya hazırlanıyor. Orta sahada 8 ve 10 numaralı pozisyonlar için görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların rotayı İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY, ERİKSEN'LE İLGİLENİYOR

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'le ilgileniyor. Sadece forvet arkasında değil, merkezde oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı yıldıza kiralama teklifi yapıldığı ancak United'ın Galatasaray'a ret cevabı verdiği belirtildi.

İLGİ DEVAM EDİYOR

Buna karşın sarı-kırmızılıların Eriksen'e olan ilgisinin sürdüğü, hatta tecrübeli oyuncuyla birkaç pozitif görüşmenin gerçekleştiği de gelen haberler arasında.

YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Ada basınına göre Galatasaray, Eriksen için yeni bir teklif paketiyle Manchester United'ın kapısını çalacak. Cim Bom'un bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama formülü önereceği ifade edildi.

OKAN BURUK'UN PLANI

Teknik direktör Okan Buruk'un Eriksen hamlesiyle hem Mertens'in hem de Ndombele'nin oynadığı pozisyonları güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

BU SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu bu sezon Manchester United'da 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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