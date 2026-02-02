İSTANBUL 8°C / 2°C
Spor

Galatasaray'dan orta sahaya hamle: Kiralık teklif masada

Galatasaray, merkez orta saha için Mattias Svanberg'in kiralık transferi konusunda VfL Wolfsburg ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaşma sağladı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 19:13
Ara transferde merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Almanya Bundesliga ekibi VfL Wolfsburg formasını giyen İsveçli Mattias Svanberg'i gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 26 yaşındaki Svanberg'in geçici transferi için teklifte bulundu.

İsveçli milli oyuncuyla prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Wolfsburg ile görüşmelerini sürdürüyor.

Wolfsburg ile bu sezon 18 resmi maça çıkan Mattias Svanberg, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

1,85 metre boyunda olan Svanberg, teknik becerileri ve oyun okumasıyla dikkat çekiyor

EYÜP AYDIN İÇİN KASIMPAŞA İLE ANLAŞMA

Bu arada Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı. İmzaların kısa zamanda atılması bekleniyor. İki kulüp arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

