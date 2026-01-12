İSTANBUL 3°C / 0°C
  Galatasaray'dan orta sahaya hamle! Transferde sona yaklaştı
Spor

Galatasaray'dan orta sahaya hamle! Transferde sona yaklaştı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki futbolcu için Club Brugge ile 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yaklaştığı öne sürüldü.

12 Ocak 2026 Pazartesi 19:01
Galatasaray'dan orta sahaya hamle! Transferde sona yaklaştı
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Africa Foot'ta yer alan haberde; sarı-kırmızılı ekibin, Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı istediği aktarıldı. Haberde, 24 yaşındaki oyuncu için Cimbom'un Club Brugge ile 23 milyon Euro bonservis bedeli karşığılında anlaşmaya yakın olduğu yazıldı. Öte yandan Onyedika ile Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanmasının beklediği bilgisi verildi.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın oyuncu ile 3+1 yıllık sözleme imzalanacağını ve oyuncunun 1 milyon Euro maaş almasının beklendiği vurgulandı.

