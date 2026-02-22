Galatasaray'dan Osimhen açıklaması!

Süper Lig'de Konyaspor'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Konyaspor maçında forma giymeyen Victor Osimhen için de bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün pazar günü salonda çalıştığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Victor Osimhen rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı." denildi.

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.