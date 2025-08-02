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Spor

Galatasaray'dan Osimhen'e özel tanıtım! “Her maskenin ardında bir miras yatar”

Galatasaray, Napoli'den transfer edilen Victor Osimhen için özel bir video hazırladı. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. İşte o paylaşım...

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 14:25 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Osimhen'e özel tanıtım! “Her maskenin ardında bir miras yatar”
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Galatasaray, yeni transferi Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için video hazırladı.

Galatasaray, İtalya ekibi Napoli kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Her maskenin ardında bir görev, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar" başlıklı video, 5 yıldızlı Galatasaray ambleminin yansıtıldığı Galata Kulesi ile başlarken, daha sonraki görüntülerde Osimhen boğazdaki bir teknede yer aldı. Videoda 26 yaşındaki forvetin taktığı maskeye vurgu yapılarak, maskenin bir karakteri anlattığı ve oyuncunun şehrin çağrısına kayıtsız kalamadığı ifade edildi. Devamında Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızı bayraklarla donatılan ve taraftarların yer aldığı tekneyle Galatasaray Adası'na ulaştı.

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