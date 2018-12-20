Galatasaray'dan Ozan Kabak'a zam

Henüz 18 yaşında, teknik direktör Fatih Terim'in bankosu olmayı başaran Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Bayern Münih'ten Inter'e, Manchester United'dan Manchester City'ye kadar birçok dev kulüp izlemeye başladı. Sarı-kırmızılı yönetim de değeri her geçen gün artan Ozan'ı elinden kaçırmamak için düğmeye bastı. Aslan, garanti parası 220 bin TL olan oyuncunun ücretini 3.5 milyon TL seviyesine çıkarıp sözleşmesini 5 yıl uzatmayı düşünüyor. Ayrıca 2000 doğumlu stoperin mevcut mukavelesinde yazan ve tartışma konusu olan, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi de kaldırılacak.

STATTA YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye Kupası'nda önceki gün oynanan Keçiörengücü maçında forma giymeyen Ozan Kabak'ın, karşılaşmadan 3-4 saat önce stada gelerek yönetimle sözleşme konusunda görüştüğü öğrenildi. 2023'e dek uzatılması beklenen mukavelede Sivasspor maçına kadar resmi imzaların atılması bekleniyor.

(Sabah)