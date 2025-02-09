Galatasaray'dan paylaşım: 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız

Süper Lig'de Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle birlikte yarıda kalan karşılaşma sonrası Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Milyonlarca taraftarımızla birlikte, tüm engelleri yerle bir ederek 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI