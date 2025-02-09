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Spor

Galatasaray'dan paylaşım: 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız

Süper Lig'de Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle birlikte yarıda kalan karşılaşma sonrası Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi.

Haber Merkezi9 Şubat 2025 Pazar 23:24 - Güncelleme:
Galatasaray'dan paylaşım: 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız
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Süper Lig'de Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle birlikte yarıda kalan karşılaşma sonrası Galatasaray'dan bir paylaşım daha geldi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Milyonlarca taraftarımızla birlikte, tüm engelleri yerle bir ederek 25. şampiyonluğumuza ulaşacağız!" ifadeleri yer aldı.

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