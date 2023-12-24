Galatasaray'dan penaltı tepkisi!

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından sarı kırmızılılar, ceza sahası içerisinde Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonun yerde kaldığı pozisyonun net bir görüntüsü olmamasına tepki gösterdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Türkiye'nin en kıymetli maçlarından bir tanesi. Şu yayını medyanın duayeni bir firma yapıyor. Eğer yarın bu firma sorgulanmazsa bunun peşini bırakmayacağız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar." dedi.

Yazgan, "Bir de VAR var, ne gelirse ona bakıyor. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun. Maç sonu ne hikmetse şapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar. Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a? Çok bariz pozisyon. Hakem görmedi, VAR ne gördü? Muhatabımız beIN Medya değil. TFF, beIN Medya'yı sorgulasın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞTAN CEVAP GELDİ!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasındaki pozisyonun gösterilmediğini söyleyerek yayıncı kuruluşa tepki göstermesinin ardından açıklama geldi.

Yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay, Okan Buruk'a verdiği cevapta "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay ayrıca, "Biz de görüntüden anlayamadık. Ancak VAR'ın orta hakemi uyarması ve beklemeleri lazımdı. Bu VAR hakemliği de atom mühendisliği, beyin cerrahlığı değil! Sizin yaptığınız iş de çok zor değil. Bütün sorumluluk, stres sahadaki hakemde. Orada bir odada sessizce oturuyorsunuz, maçın sesi bile gelmiyor. Sabah 06:00'da kalkıp üç vesait değiştirip evine ekmek götürenlerin işi zor. Siz hayat da kurtarmıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani? İki saat odada oturuyorsunuz." dedi.