İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9891
  • EURO
    33,6351
  • ALTIN
    2015.56
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Prag'daki taraftarlarına mesaj!
Spor

Galatasaray'dan Prag'daki taraftarlarına mesaj!

Galatasaray Kulübü, Sparta Prag maçını yerinde izlemeye gelen taraftarları için bir uyarı mesajı yayınladı.

22 Şubat 2024 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Prag'daki taraftarlarına mesaj!
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynayacakları Sparta Prag maçı için Çekya'ya giden taraftarlarına açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Prag'daki Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine

Taraftarlarımız, yerel saat ile 16.00'dan itibaren Prag Old Town merkezinde toplanacaktır.

AC Sparta Prag ile oynayacağımız karşılaşma için kapı açılış saati yerel saat ile 19.30 olarak belirlenmiştir.

Ev sahibi tribünlerinden bilet almış taraftarlarımız, biletleri olsa dahi Galatasaray'ı simgeleyen herhangi bir ürünle içeri alınmayacaklardır. Biletsiz hiçbir taraftar stadyuma alınmayacaktır.

Bireysel olarak araçlarıyla gelecek taraftarlarımız için stadyumda otopark bulunmamaktadır.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin (meşale, havai fişek vb.), hem stadyumda hem de şehir içinde kullanımının kanunen yasak olduğunu ve yakılması halinde yakan kişilerin polis tarafından gözaltına alınacağını önemle hatırlatmak isteriz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.