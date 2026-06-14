Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu yaz hücum hattına nokta atışı bir hamle yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı futbolcuyu İngiltere'de buldu.

Football Insider'da yer alan habere göre Galatasaray, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia için harekete geçti. Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu için ön görüşme yaptığı fakat Aston Villa'nın ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 54 resmi maça çıkan Emiliano Buendia bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.