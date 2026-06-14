İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2026 Pazar / 29 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2874
  • EURO
    53,6017
  • ALTIN
    6277.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması!
Spor

Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması!

Galatasaray'ın, Aston Villa forması giyen Emiliano Buendia için ön görüşme yaptığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ14 Haziran 2026 Pazar 22:15 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Premier Lig çıkarması!
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Bu yaz hücum hattına nokta atışı bir hamle yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı futbolcuyu İngiltere'de buldu.

Football Insider'da yer alan habere göre Galatasaray, Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia için harekete geçti. Haberin detaylarında sarı-kırmızılıların, 29 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu için ön görüşme yaptığı fakat Aston Villa'nın ayrılığa sıcak bakmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 54 resmi maça çıkan Emiliano Buendia bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Buendia transfer
  • Galatasaray görüşme
  • Aston Villa futbolcu

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.