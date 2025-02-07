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Spor

Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski hamlesi

Ara transfer dönemi devam ederken Galatasaray'dan yeni bir hamle daha geldi. Sarı kırmızılı ekip, Przemyslaw Frankowski için kulübü Lens ile temas halinde. İşte detaylar...

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski hamlesi
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Son olarak stopere Carlos Cuesta'yı transfer eden Galatasaray'da gözler sol bek ve sağ bek transferlerine çevrildi.

Sol bek için Eren Elmalı temaslarından sonuç alamayan Galatasaray, sağ bek için ise Przemyslaw Frankowski ile temas halinde.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski transferinde aşama kaydetti.

Öte yandan Frankowski transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da bir ayrılık da gerçekleşecek.

Öyle ki an itibarıyla 14 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da Frankowski'nin olası transferiyle bu rakam 15'e yükselecek.

Bu durumda Galatasaray yabancı bir futbolcusunu göndermek zorunda kalacak ve bu bağlamda ilk aday Yusuf Demir.

Söz konusu durumda Galatasaray, Yusuf Demir'i Süper Lig'den bir takıma kiralamayı planlıyor.

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