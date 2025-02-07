Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski hamlesi

Son olarak stopere Carlos Cuesta'yı transfer eden Galatasaray'da gözler sol bek ve sağ bek transferlerine çevrildi.

Sol bek için Eren Elmalı temaslarından sonuç alamayan Galatasaray, sağ bek için ise Przemyslaw Frankowski ile temas halinde.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski transferinde aşama kaydetti.

Öte yandan Frankowski transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'da bir ayrılık da gerçekleşecek.

Öyle ki an itibarıyla 14 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da Frankowski'nin olası transferiyle bu rakam 15'e yükselecek.

Bu durumda Galatasaray yabancı bir futbolcusunu göndermek zorunda kalacak ve bu bağlamda ilk aday Yusuf Demir.

Söz konusu durumda Galatasaray, Yusuf Demir'i Süper Lig'den bir takıma kiralamayı planlıyor.