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Spor

Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması

Galatasaray: Radamel Falcao'nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.

06 Kasım 2020 Cuma 13:44 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 13:46
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