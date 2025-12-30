İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama! Beklenen ayrılık gerçekleşti

Galatasaray MCT Technic, başantrenörlük görevini yürüten Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, görev süresi boyunca elde edilen başarılar nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti.

IHA30 Aralık 2025 Salı 18:48 - Güncelleme:
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

