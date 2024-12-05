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  • Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! ''Hacıosmanoğlu istifa!''
Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! ''Hacıosmanoğlu istifa!''

Galatasaray, resmi açıklama yayımladı. Sarı kırmızılı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!' ifadeleri yer aldı.

5 Aralık 2024 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! ''Hacıosmanoğlu istifa!''
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Süper Lig devi Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için resmi açıklama yayımladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İbrahim Hacıosmanoğlu istifa!" ifadeleri yer aldı.

İŞTE G.SARAY'IN AÇIKLAMASI!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tüm kurullarıyla birlikte, Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan, istifa etmeye davet ediyoruz.

"Görevi bırakırım"

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