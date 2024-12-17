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Spor

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Paulo Dybala için görüşmeler başladı

Transferde vites arttıran Galatasaray, Roma'nın kadrosunda düşünmediği Arjantinli yıldız Paulo Dybala için düğmeye bastı. Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi. Ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Paulo Dybala transferi için gelen soruya 'Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Aralık 2024 Salı 14:16 - Güncelleme:
Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Paulo Dybala için görüşmeler başladı
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Galatasaray, Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgileniyor. Arjantinli yıldızın menajeri Carlos Novel, sarı-kırmızılılar ile görüşmek için İstanbul'a geldi. İşte Galatasaray - Dybala transferi için yaşanan tüm gelişmeler....

DYBALA TEMASLARI BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kasımdaki milli arada yönetimden Abdullah Kavukçu ile birlikte İtalya'ya gitti. Okan Buruk, İtalya'ya tatil için gitti ancak Kavukçu ile birlikte menajer George Gardi ile bir araya gelerek Dybala için temaslara başladı.

ROMA'DA GÖRÜŞME

Okan Buruk, milli arada Dybala ile Roma'da görüşme şansı da buldu. Bu seyahat sırasında Galatasaray cephesi, Dybala'nın menajeriyle de masaya oturdu ve Abdullah Kavukçu, 31 yaşındaki yıldızın menajerini belli bir noktaya getirdi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Bu gelişmelerin ardından Dybala'nın menajeri Carlos Novel, Galatasaray ile masaya oturmak için İstanbul'a geldi. Novel, sarı-kırmızılıların iç sahada Trabzonspor ile oynadığı maçı Abdullah Kavukçu'nun locasında izledi ve transfer için görüşme yapıldı.

SON SÖZ OKAN BURUK'TA

Paulo Dybala transferinde kararı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verecek. Okan Buruk, "Alalım" derse, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek finansmanına karar verecek.

ROMA GÖZDEN ÇIKARDI

Roma, ocak ayında kadroda büyük bir değişime hazırlanıyor ve gözden çıkartılan isimlerden biri de Arjantinli yıldız Paulo Dybala.

ROMA'DA DÜŞÜK BONSERVİS

Dybala, Roma'dan senelik 12 milyon euro kazanıyor ve İtalyan ekibi bu maliyeti sürdürmek istemiyor. Bu nedenle Roma'nın Dybala konusunda bonservis beklentisinin düşük olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray, Dybala'ya 10 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 18 maça çıkan 31 yaşındaki Paulo Dybala, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

OPSİYON VAR AMA...

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Dybala'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki futbolcunun Roma ile sözleşmesinde uzatma maddesi de yer alıyor. Dybala, 8 maçta daha oynarsa bu madde devreye girecek. Roma, özellikle maliyeti nedeniyle Arjantinli yıldızı elinden çıkarmak istiyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Paulo Dybala ve transfer için gelen sorunun ardından, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister." sözlerini kullandı.

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