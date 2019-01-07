Galatasaray'dan Ribery bombası

Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı G.Saray'la ilgili müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Cimbom'a dönebileceği ifade edildi. Her şey Ribery'nin iki gün önce kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından çok ağır küfürler etmesiyle başladı.

35 yaşındaki futbolcu bu hareketiyle Alman kamuoyunun büyük tepkisini çekerken Bayern Münih yönetimi de onu takımdan göndermeyi düşünmeye başladı. Alman kaynaklar, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazır olan Ribery'nin aklındaki takımlardan birisinin Galatasaray olduğuna dikkat çekti.

Ligde 14 maçta 4 gol atan Ribery'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.