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Spor

Galatasaray'dan Rizespor'a Diagne teklifi: Aramızdaki buzları eritelim

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'ın kendilerine Mbaye Diagne'yi önerdiğini söyledi. Kıran, Galatasaraylı bir yöneticiden telefonda “Mbaye Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım, hem de aramızdaki buz erisin” teklifi aldıklarını ifade etti.

18 Mart 2022 Cuma 09:58 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 09:58
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Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne'yle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes transferi öncesi bir Galatasaraylı yöneticinin kendilerini aradığını ve Mbaye Diagne'yi teklif ettiğini belirtti.

GALATASARAY'DAN RİZESPOR'A: MBAYE DIAGNE'Yİ SİZE VERELİM, BUZLARI ERİTELİM

Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferine yer açmak için Mbaye Diagne'yi Rizespor'a önerdiğini belirten başkan Kıran, "O gün de Galatasaray'dan bir yönetici, benim yöneticimi arıyor. Diyor ki; 'Buzları eritelim, Diagne'yi size verelim. Hem biz yer açalım hem de aramızdaki buz erisin. Biz yarın gidip Gedson Fernandes'i alacağız.' Biz adamı bitirmişiz, sabah uçak kalkıyor, Barcelona'ya gidiyor. Çok komikti" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TARİHİ TRANSFER ÇALIMI YEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaray ara transfer döneminde Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istemiş ancak Beşiktaş oyuncuyla yeni sezon için anlaşma sağlamıştı. Portekizli orta saha ardından sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'un yolunu tutmuştu.

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